При задержании направить в женскую тюрьму. В Петербурге объявлен розыск на супругу экс-сенатора Бажанова

Петербургский суд вынес решение об объявлении в международный розыск Татьяны Бажановой — жены скрывающегося в Европе бывшего сенатора и экс-владельца рухнувшего Международного банка Санкт-Петербурга. Как говорится, этой истории лет триста. Помянем, хотя, конечно, чета ньюсмейкеров сумела и миллиарды вывести, и даже антиквариат. Но у «Фонтанки» всё же есть фото их петербургских остатков. Преданный водитель постарался.

На днях Выборгский районный суд Петербурга постановил: «Избрать в отношении Бажановой меру пресечения в виде заключения под стражу со дня фактического задержания на территории Российской Федерации либо с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации». По информации нашего издания, попросило судью об этом Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, где с апреля этого года расследуется уголовное дело по «присвоению или растрате» на сумму, уж извините, 12 миллиардов 600 миллионов рублей.

Все серии этого финансового шоу изложить можно, но читатель не продерется и до середины повествования. Принципиально же всё началось еще в 2018 году, когда в Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора РФ Сергея Бажанова ЦБ ввел временную администрацию. А владелец Бажанов тут же грозно отреагировал, мол, клянусь — операций по выводу активов не было. За этим последовало предсказуемое крушение других его активов, например бизнес-центра в Выборгском районе города. «Фонтанка» не могла не реагировать и подготовила комическую сенсацию — мы у Бажанова нашли генезис КГБ, и он оказался подполковником ФСБ. Далее рождались уголовные дела, и летом 2021 года Бажанова объявили в розыск. Он заблаговременно покинул нас и грустно жил то в Лондоне, то во Франции. Но особняк, что, разумеется, скучал на Каменном острове, отобрали за долги. И осталось от них лишь прелестное радио «Эрмитаж», но под покровительством уже Смольного.



Когда грянуло 24 февраля, Татьяна Бажанова прекратила биться с властными инстанциями и весной этого года благоразумно покинула родину. Но в чемодане всё не увезешь. Так, всё лето, еще до того, как Эстония захлопнула границы, к ней гонял ее доверенный водитель. То ли оперативникам надоело на это смотреть, то ли у них время нашлось, но полицейские притормозили его возле одной из конспиративных квартир семьи Бажановых. Так что часть антиквариата осталась в следствии в виде вещдоков. Иконы, знаете ли.

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Как ни описывать эту эпопею, но даже сами силовики признают — миллиардов девять рублей осталось на заграничных счетах этой талантливой семьи. Будет как встретить старость в отличном доме в Ницце.

