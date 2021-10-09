Особняк экс-банкира и подполковника ФСБ Бажанова обрел новую хозяйку

Новым владельцем особняка-коттеджа на набережной реки Крестовки на Каменном острове стала дизайнер и хозяйка ряда недвижимых активов в нескольких городах России Снежана Тюрина. Об этом 9 октября пишет 47news.
Дом напротив правительственной резиденции К-5 «Голубая дача» продали на торгах, которые состоялись 7 октября. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. «квадратов» обошлись Тюриной в 220 млн рублей. С ней на аукционе пытались соревноваться Алексей Светиков и ЗАО «Аматер».
Торги проводились в рамках ликвидации имущества Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. Ранее по этому же банкротному процессу был продан Bentley Arnage RL экс-банкира.
47news отмечает, что сейчас здание окружено строительными лесами, а внутри него голые стены.
«При этом есть лукавый момент. Проданный коттедж №7 является апарт-отелем, так как построен на участке с гостиничной функцией. Это один из девяти особняков комплекса «Каменный остров». Среди его строителей одно время называли экс-депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Рыбальченко», — уточняет издание.
Снежана Тюрина уже попадала в поле зрения журналистов. В декабре 2013 года неизвестные совершили налет на ее дом в поселке Волочаевка под Рощино. Преступники связали хозяйку скотчем и похитили серьги стоимостью сотни тысяч рублей, перстни с бриллиантами и часы за десятки тысяч евро. Ее мужа, бизнесмена Вадима Тюрина, в ту ночь не было дома.
Кроме того, некоторое время назад журналисты волжских изданий сообщали, что Снежана Тюрина стала победителем торгов по зданию «Царицынского пассажа» в Волгограде, которое было арестовано за долги экс-депутата Госдумы Олега Михеева.