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Особняк экс-банкира и подполковника ФСБ Бажанова обрел новую хозяйку

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Новым владельцем особняка-коттеджа на набережной реки Крестовки на Каменном острове стала дизайнер и хозяйка ряда недвижимых активов в нескольких городах России Снежана Тюрина. Об этом 9 октября пишет 47news.

Дом напротив правительственной резиденции К-5 «Голубая дача» продали на торгах, которые состоялись 7 октября. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. «квадратов» обошлись Тюриной в 220 млн рублей. С ней на аукционе пытались соревноваться Алексей Светиков и ЗАО «Аматер».

Торги проводились в рамках ликвидации имущества Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. Ранее по этому же банкротному процессу был продан Bentley Arnage RL экс-банкира.

47news отмечает, что сейчас здание окружено строительными лесами, а внутри него голые стены.

«При этом есть лукавый момент. Проданный коттедж №7 является апарт-отелем, так как построен на участке с гостиничной функцией. Это один из девяти особняков комплекса «Каменный остров». Среди его строителей одно время называли экс-депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Рыбальченко», — уточняет издание.

Снежана Тюрина уже попадала в поле зрения журналистов. В декабре 2013 года неизвестные совершили налет на ее дом в поселке Волочаевка под Рощино. Преступники связали хозяйку скотчем и похитили серьги стоимостью сотни тысяч рублей, перстни с бриллиантами и часы за десятки тысяч евро. Ее мужа, бизнесмена Вадима Тюрина, в ту ночь не было дома.

Кроме того, некоторое время назад журналисты волжских изданий сообщали, что Снежана Тюрина стала победителем торгов по зданию «Царицынского пассажа» в Волгограде, которое было арестовано за долги экс-депутата Госдумы Олега Михеева.

МБСПб Сергея Бажанова потерпел крах в 2018 году. После этого выяснилось, что со счетов банка исчезли активы на крупную сумму. Речь может идти о девяти миллиардах рублей. АСВ пытается вернуть под крыло разоренного банка имущество и активы, переданные командой бывшего владельца в сторонние организации. В череде таких шагов возникло уголовное дело против Бажанова, но возбудить его удалось лишь с пятого раза.

В июле 2021 года Выборгский райсуд заочно арестовал Бажанова по делу о хищении 5 млрд рублей. Сейчас экс-банкир находится за границей. Его российские активы, в том числе особняк на Каменном острове и автомобиль «Бентли», постепенно распродаются на торгах.

Супруга Бажанова Татьяна уже стала банкротом. На очереди ЗАО «Радиокомпания «Культура», которое она возглавляет. Компания владеет известным в Петербурге радио «Эрмитаж». Чтобы спасти радиокомпанию от разорения, предприниматель Антон Ромашов предложил в суде погасить ее долги, но передумал. По его словам, изменить решение его попросили собственники.

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Комментарии (8)

FedorGr
А ведь как хорошо всё начиналось в 90.. И на тебе.. Что не так в этой стране. Нельзя отгрызать свои собственные яйца.
kоt-obormot
Снежана, Анжела, Карина, Кристина, Алина,
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета,
Снежана, Анжела, Карина, Кристина, Алина,
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.
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