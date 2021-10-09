Особняк экс-банкира и подполковника ФСБ Бажанова обрел новую хозяйку

Новым владельцем особняка-коттеджа на набережной реки Крестовки на Каменном острове стала дизайнер и хозяйка ряда недвижимых активов в нескольких городах России Снежана Тюрина. Об этом 9 октября пишет 47news.



Дом напротив правительственной резиденции К-5 «Голубая дача» продали на торгах, которые состоялись 7 октября. Здание площадью 1,2 тыс. кв. м и участок в 1,3 тыс. «квадратов» обошлись Тюриной в 220 млн рублей. С ней на аукционе пытались соревноваться Алексей Светиков и ЗАО «Аматер».



Торги проводились в рамках ликвидации имущества Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова. Ранее по этому же банкротному процессу был продан Bentley Arnage RL экс-банкира.

