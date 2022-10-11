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    Илон Маск опроверг информацию о разговоре с Путиным

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    Богатейший бизнесмен Илон Маск опроверг информацию издания Vice о том, что он якобы обсуждал с президентом РФ Путиным урегулирование ситуации на Украине.

    «Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе», — написал Маск в соцсетях, отвечая на просьбу пользователя прокомментировать сообщение в СМИ (перевод по РИА Новости).

    Vice 11 октября со ссылкой на политолога Яна Бреммера написал, что Маск якобы недавно имел разговор с российским президентом.

    Илон Маск часто высказывает идеи по улучшению экономической и политической ситуации в мире, например на днях предложил свой способ урегулировать конфликт на Украине, а также решение тайваньского вопроса.

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