Илон Маск опроверг информацию о разговоре с Путиным

Богатейший бизнесмен Илон Маск опроверг информацию издания Vice о том, что он якобы обсуждал с президентом РФ Путиным урегулирование ситуации на Украине.
«Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе», — написал Маск в соцсетях, отвечая на просьбу пользователя прокомментировать сообщение в СМИ (перевод по РИА Новости).
Vice 11 октября со ссылкой на политолога Яна Бреммера написал, что Маск якобы недавно имел разговор с российским президентом.
Илон Маск часто высказывает идеи по улучшению экономической и политической ситуации в мире, например на днях предложил свой способ урегулировать конфликт на Украине, а также решение тайваньского вопроса.