Vice: Илон Маск говорил с Путиным перед публикацией твита с мирным планом по Украине

Самый богатый человек в мире Илон Маск говорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем написать твит с предложением о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает Vice со ссылкой на эксперта по геополитическим, экономическим рискам Яна Бреммера из Eurasia Group.



В рассылке, которая была получена подписчиками Eurasia Group, Бреммер написал о словах Маска. Якобы Владимир Путин заявил ему о готовности к переговорам, но при исполнении ряда условий. В частности, Крым должен остаться российским. Также Украина якобы должна принять форму постоянного нейтралитета и признать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими.

