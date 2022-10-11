    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, ю-з

    759мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.68eur62.35

    Vice: Илон Маск говорил с Путиным перед публикацией твита с мирным планом по Украине

    6228
    4 комментария

    Самый богатый человек в мире Илон Маск говорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем написать твит с предложением о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает Vice со ссылкой на эксперта по геополитическим, экономическим рискам Яна Бреммера из Eurasia Group.

    В рассылке, которая была получена подписчиками Eurasia Group, Бреммер написал о словах Маска. Якобы Владимир Путин заявил ему о готовности к переговорам, но при исполнении ряда условий. В частности, Крым должен остаться российским. Также Украина якобы должна принять форму постоянного нейтралитета и признать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими.

    Отмечается, что, согласно переданным словам Маска, президент России якобы заявил о том, что эти цели будут достигнуты «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара в том случае, если Украина вторгнется в Крым.

    После разговора Маск разместил в Twitter несколько постов, в которых, по сути, были описаны те же пункты. Единственным исключением стало его предложение провести референдумы о присоединении новых территорий к России под наблюдением ООН.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close