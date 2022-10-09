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    «Наилучший подход». Посол Китая в США поблагодарил Илона Маска за идею решения «Тайваньского вопроса»

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    Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за предложение сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга. По его словам, сам Китай поддерживает такой путь к «национальному воссоединению».

    «Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. Собственно, «мирное воссоединение» и «одна страна — две системы» — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения», — написал дипломат в воскресенье в Twitter (цитата по ТАСС).

    По словам посла, в качестве особого административного района Тайвань сможет пользоваться высокой степенью автономии и огромным пространством для развития. При этом права и интересы жителей Тайваня будут полностью защищены. «Мирное воссоединение Китая также способствует миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — подчеркнул Цинь Ган.

    Ранее Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао, но с более «мягкими условиями». По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру. Потери мировой экономики при таком сценарии составили бы около 30% ее ВВП, считает Маск.

    Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975). Согласно официальной позиции Пекина, это одна из провинций КНР.

    Ранее Илон Маск также предложил сценарий урегулирования военного конфликта России и Украины.

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