«Наилучший подход». Посол Китая в США поблагодарил Илона Маска за идею решения «Тайваньского вопроса»

Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за предложение сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга. По его словам, сам Китай поддерживает такой путь к «национальному воссоединению».
«Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. Собственно, «мирное воссоединение» и «одна страна — две системы» — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения», — написал дипломат в воскресенье в Twitter (цитата по ТАСС).
По словам посла, в качестве особого административного района Тайвань сможет пользоваться высокой степенью автономии и огромным пространством для развития. При этом права и интересы жителей Тайваня будут полностью защищены. «Мирное воссоединение Китая также способствует миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — подчеркнул Цинь Ган.
Ранее Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао, но с более «мягкими условиями». По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру. Потери мировой экономики при таком сценарии составили бы около 30% ее ВВП, считает Маск.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975). Согласно официальной позиции Пекина, это одна из провинций КНР.
Ранее Илон Маск также предложил сценарий урегулирования военного конфликта России и Украины.