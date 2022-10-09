«Наилучший подход». Посол Китая в США поблагодарил Илона Маска за идею решения «Тайваньского вопроса»

Посол Китая в США Цинь Ган поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за предложение сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга. По его словам, сам Китай поддерживает такой путь к «национальному воссоединению».



«Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. Собственно, «мирное воссоединение» и «одна страна — две системы» — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения», — написал дипломат в воскресенье в Twitter (цитата по ТАСС).