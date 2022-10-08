«Без этого нереально проехать». Как пропускают через мост. «Фонтанка» объясняет порядок

«Фонтанка» выяснила порядок пропуска частных машин через Крымский мост. Чтобы попасть на него, нужны серьезные причины. Придется помотать круги.
Как передает собственный корреспондент «Фонтанки» в Керчи, чтобы проехать по мосту, нужно получить разрешение. Его дают в штабе возле паромной переправы. Это совсем другой конец города, от въезда на мост примерно в 30 километрах. По нынешним пробкам этот путь может занять до полутора часов.
Чтобы попасть к штабу на переправе, надо с симферопольской трассы съехать в сторону центра города. Других вариантов, кстати, нет — движение по трассе к мосту закрыто. Дорога от шоссе до штаба требует около 40 минут (25 км).
«Из отстойника по спискам выпускают и по особым причинам — кто инсультника везет, кто с малышами — колонной по 10 машин. Уже на пункте пропуска их группируют, проверяют и только потом выпускают. Без этого всего проехать по мосту нереально», — рассказывает корреспондент «Фонтанки». Те, кто не попадает в группы на проезд по мосту, остаются ждать в очереди на паром. Первый рейс должен отправиться из Керчи примерно в 20:30 — он возьмет только большегрузные машины.