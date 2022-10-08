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    Крымский мост

    «Без этого нереально проехать». Как пропускают через мост. «Фонтанка» объясняет порядок

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    «Фонтанка» выяснила порядок пропуска частных машин через Крымский мост. Чтобы попасть на него, нужны серьезные причины. Придется помотать круги.

    Как передает собственный корреспондент «Фонтанки» в Керчи, чтобы проехать по мосту, нужно получить разрешение. Его дают в штабе возле паромной переправы. Это совсем другой конец города, от въезда на мост примерно в 30 километрах. По нынешним пробкам этот путь может занять до полутора часов.

    Чтобы попасть к штабу на переправе, надо с симферопольской трассы съехать в сторону центра города. Других вариантов, кстати, нет — движение по трассе к мосту закрыто. Дорога от шоссе до штаба требует около 40 минут (25 км).

    Фото: maps.yandex.ru
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    «Из отстойника по спискам выпускают и по особым причинам — кто инсультника везет, кто с малышами — колонной по 10 машин. Уже на пункте пропуска их группируют, проверяют и только потом выпускают. Без этого всего проехать по мосту нереально», — рассказывает корреспондент «Фонтанки». Те, кто не попадает в группы на проезд по мосту, остаются ждать в очереди на паром. Первый рейс должен отправиться из Керчи примерно в 20:30 — он возьмет только большегрузные машины.

    Фото: maps.yandex.ru

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