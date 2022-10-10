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    Движение поездов в метро Петербурга восстановлено, упавший на рельсы человек жив

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    К 8:36 движение по четвёртой линии метро в Петербурге восстановили, все станции открыты. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

    Упавший под поезд на «Улице Дыбенко» пассажир жив.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Это девушка лет 25, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метро.

    На самой станции работники подземки также говорят, что с человеком «всё в порядке», передаёт корреспондент «Фонтанки», находящийся на станции метро «Улица Дыбенко».

    Напомним, из-за падения пассажира на рельсы в 8:29 станцию закрыли на вход, движение по четвёртой линии осуществлялось только на участке «Спасская» — «Площадь Александра Невского — 2».

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