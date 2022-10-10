Движение поездов в метро Петербурга восстановлено, упавший на рельсы человек жив

К 8:36 движение по четвёртой линии метро в Петербурге восстановили, все станции открыты. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Упавший под поезд на «Улице Дыбенко» пассажир жив.
Это девушка лет 25, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метро.
На самой станции работники подземки также говорят, что с человеком «всё в порядке», передаёт корреспондент «Фонтанки», находящийся на станции метро «Улица Дыбенко».
Напомним, из-за падения пассажира на рельсы в 8:29 станцию закрыли на вход, движение по четвёртой линии осуществлялось только на участке «Спасская» — «Площадь Александра Невского — 2».