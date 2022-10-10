В метро «Улица Дыбенко» под поезд попала девушка

В Петербургском метрополитене подтвердили факт ЧП на станции метро «Улица Дыбенко».



В 8:29 станцию закрыли на вход из-за падения пассажира на пути. Движение по четвёртой линии осуществляется только на участке «Спасская» — «Площадь Александра Невского — 2», отмечают в пресс-службе метро.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе, под поезд попала девушка. По предварительной информации, она упала туда сама.



Корреспондент «Фонтанки» успел сфотографировать толпу на платформе. По его словам, пассажиров со станции выводят наружу.

