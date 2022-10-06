«Спешим любить». Изгнанный после селфи на фоне храма ангел снова в Петербурге

Ангел, которому не дали делать селфи на фоне храма на Невском проспекте, сменил дислокацию. Теперь он украшает собой Петроградский район Петербурга.
Своеобразный тест на внимательность прошла читательница «Фонтанки» 6 октября. На Австрийской площади она подняла взгляд к небу и заметила на часах фигурку ангела со смартфоном в руке. «Не видела его раньше, очень миленький», — написала она, поделившись фотографиями.
В конце декабря прошлого года маленький ангел позировал на фоне базилики Святой Екатерины на Невском проспекте, но место оказалось небезопасным. Фигуру разместили на остановочном знаке, с которого её за несколько дней до Нового года по частям сняли рабочие.
«Фонтанка» писала, что ангел был подарком на день рождения психологу, арт-терапевту, нейропедагогу и художнице Владиславе Ракше. Оригинал слепили из пластилина, а затем отлили копию из архитектурного пластика — её к празднику и усадил на знак супруг Владиславы.
После демонтажа петербурженка пообещала, что продолжит мастерить ангелочков и расставлять их по городу. 27 сентября она показала одного из них на часах на Австрийской площади.
«Он вернулся тогда, когда был очень нужен людям, — написала она в своих соцсетях. — «Я не знаю, сколько на этот раз ему отведено, поэтому спешим любить».