«Спешим любить». Изгнанный после селфи на фоне храма ангел снова в Петербурге

Ангел, которому не дали делать селфи на фоне храма на Невском проспекте, сменил дислокацию. Теперь он украшает собой Петроградский район Петербурга.

Своеобразный тест на внимательность прошла читательница «Фонтанки» 6 октября. На Австрийской площади она подняла взгляд к небу и заметила на часах фигурку ангела со смартфоном в руке. «Не видела его раньше, очень миленький», — написала она, поделившись фотографиями.

Фото: Читательница «Фонтанки» Фото: Читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В конце декабря прошлого года маленький ангел позировал на фоне базилики Святой Екатерины на Невском проспекте, но место оказалось небезопасным. Фигуру разместили на остановочном знаке, с которого её за несколько дней до Нового года по частям сняли рабочие.

