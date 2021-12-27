«Символичен для Петербурга». Ангел, делающий селфи на фоне храма, оказался подарком на день рождения

Ангел, делающий селфи рядом с петербургским храмом, оказался подарком на день рождения. О том, почему именно в этом образе она оказалась увековечена, «Фонтанке» 27 декабря рассказала психолог, арт-терапевт, нейропедагог и художник Владислава Ракша.



«С ангелом меня начали ассоциировать все мои клиенты. Во-первых, я их коллекционирую, во-вторых, занимаюсь наставничеством — это хелперская профессия. Моя деятельность связана с тем, что я помогаю людям в сложных жизненных ситуациях, видимо, поэтому в некотором роде начала ассоциироваться с ангелом», — поделилась петербурженка.