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«Символичен для Петербурга». Ангел, делающий селфи на фоне храма, оказался подарком на день рождения

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Ангел, делающий селфи рядом с петербургским храмом, оказался подарком на день рождения. О том, почему именно в этом образе она оказалась увековечена, «Фонтанке» 27 декабря рассказала психолог, арт-терапевт, нейропедагог и художник Владислава Ракша.

«С ангелом меня начали ассоциировать все мои клиенты. Во-первых, я их коллекционирую, во-вторых, занимаюсь наставничеством — это хелперская профессия. Моя деятельность связана с тем, что я помогаю людям в сложных жизненных ситуациях, видимо, поэтому в некотором роде начала ассоциироваться с ангелом», — поделилась петербурженка.

Как пишет девушка в Instagram, маленького ангела установил ее муж в качестве подарка на день рождения. Нашему изданию она объяснила, что фигура сделана из архитектурного пластика. Оригинал слепили из пластилина, а затем отлили копию.

Владислава считает, что ангел — символичный образ для Петербурга, и собирается выйти на контакт с администрацией города, чтобы фигуру не убирали. Если откажут — планирует разместить ее в другом месте неподалеку, чтобы никому не мешать.

Фигурка ангела, делающего селфи, появилась на остановочном знаке посреди Невского проспекта — напротив базилики Святой Екатерины. В городском комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что в рамках технического обслуживания с остановочных знаков убирают посторонние объявления и предметы, как правило, в ночное время.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна з.а любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Беглов - наш ангел........
Набеглов
Ну все, ждите СК и оскорбление чувств верующих.
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