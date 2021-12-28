Прощальное селфи. Ангел с Невского проспекта не выдержал демонтажа

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 28 декабря, при демонтаже фигурка начала разрушаться. Так что ее обломки по завершении процесса пришлось утилизировать. По данным издания, сперва начали отваливаться конечности, потом голова, рабочим оставалось только воздерживаться от очевидных шуток про криминальные пристрастия Северной столицы.
Напомним, фигурку ангела, делающего селфи, «Фонтанка» заметила накануне напротив базилики Святой Екатерины. В городском комитете по транспорту «Фонтанке» рассказали, что в рамках технического обслуживания с остановочных знаков убирают посторонние предметы.
Впоследствии выяснилось, что фигурка — подарок на день рождения психологу, арт-терапевту, нейропедагогу и художнику Владиславе Ракше.