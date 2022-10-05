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    Мобилизация

    Не дожидаясь повестки. Власти Петербурга просят отправить в военкоматы сотрудников с мобилизационными предписаниями и ежедневно отчитываться о них

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    Представители петербургских компаний получили от городских властей новую просьбу о помощи с мобилизацией. Как стало известно «Фонтанке», теперь речь идет об учете сотрудников, которые имеют мобилизационные предписания и при объявлении мобилизации обязаны явиться в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки.

    В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от администрации Выборгского района от 5 октября, адресованное «руководителям предприятий любых форм и собственности», расположенных на его территории. В нем бизнесу напоминают о возможном наличии у них в штате работников с мобилизационными предписаниями и просят «организовать работу по обеспечению незамедлительной явки указанных лиц в военные комиссариаты».

    Кроме того, руководителей просят с 6 октября ежедневно предоставлять в комитет государственной службы и кадровой политики информацию о количестве сотрудников с такими предписаниями, а также поименным перечнем тех, кто уже прибыл в военные комиссариаты.

    Второе письмо от администрации того же района предупреждает о визите на предприятие представителей военных комиссариатов «для доведения повесток». «Для получения обратной связи» бизнес просят заполнить на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства данные о сотрудниках, критически важных для производственного процесса, предлагаемых предприятием к отсрочке.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что руководителей бизнеса просят прийти в районные администрации и захватить с собой списки сотрудников, состоящих на воинском учете. В беседах звучат конкретные проценты по призыву.

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