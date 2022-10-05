Не дожидаясь повестки. Власти Петербурга просят отправить в военкоматы сотрудников с мобилизационными предписаниями и ежедневно отчитываться о них

Представители петербургских компаний получили от городских властей новую просьбу о помощи с мобилизацией. Как стало известно «Фонтанке», теперь речь идет об учете сотрудников, которые имеют мобилизационные предписания и при объявлении мобилизации обязаны явиться в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки.

В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от администрации Выборгского района от 5 октября, адресованное «руководителям предприятий любых форм и собственности», расположенных на его территории. В нем бизнесу напоминают о возможном наличии у них в штате работников с мобилизационными предписаниями и просят «организовать работу по обеспечению незамедлительной явки указанных лиц в военные комиссариаты».