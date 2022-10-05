Поток россиян в Финляндию упал до минимума. Каждый десятый уехал с отказом

Финские пограничники опубликовали статистику по въезду россиян в Суоми за 4 октября. Число въезжающих упало до минимума с середины сентября.
Как сообщило ведомство в соцсетях 5 октября, за вчерашний день 784 россиянина прибыли через сухопутную границу. И 69 из них получили отказы во въезде.
Для сравнения: например, 29 сентября, накануне закрытия границы, в Финляндию въехали
Как Финляндия за несколько месяцев прошла путь от полной открытости до нового закрытия, «Фонтанка» рассказывала здесь. А кого теперь пускают в Суоми, а кого категорически не ждут — читайте тут.