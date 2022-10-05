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    Ситуация на границах

    Поток россиян в Финляндию упал до минимума. Каждый десятый уехал с отказом

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    Финские пограничники опубликовали статистику по въезду россиян в Суоми за 4 октября. Число въезжающих упало до минимума с середины сентября.

    Как сообщило ведомство в соцсетях 5 октября, за вчерашний день 784 россиянина прибыли через сухопутную границу. И 69 из них получили отказы во въезде.

    Для сравнения: например, 29 сентября, накануне закрытия границы, в Финляндию въехали 5 262 человека и было восемь отказов. А 30 сентября — 1 688 россиян и 249 отказов.

    Как Финляндия за несколько месяцев прошла путь от полной открытости до нового закрытия, «Фонтанка» рассказывала здесь. А кого теперь пускают в Суоми, а кого категорически не ждут — читайте тут.

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