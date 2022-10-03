Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск

В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября, но 1-го числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал RT, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».



8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

