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    Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в розыск

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    Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

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    В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про российскую армию. Мера пресечения должна была продлиться до 9 октября, но 1-го числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал RT, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».

    8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

    Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.

    *Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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