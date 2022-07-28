Марину Овсянникову оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ. Об этом 28 июля передает РИА Новости.

Во время суда Овсянникова не отрицала фактические обстоятельства дела, но ссылалась на свободу слова.



Поводом для составления протокола стали ее высказывания о спецоперации на Украине у Басманного суда Москвы, когда там рассматривался вопрос об аресте муниципального депутата Ильи Яшина* (признан Минюстом РФ физлицом — иностранным агентом) по уголовному делу о фейках про ВС РФ.

