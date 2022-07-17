В Подмосковье задержана экс-редактор Первого канала Марина Освянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Освянникова задержана в Московской области. Где она находится в данный момент, неизвестно. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.



При этом, не понятны и причины задержания. Известно однако, что несколько дней назад, 15 июля, она участвовала в одиночном пикете напротив Кремля. В ее задержании, судя по фото, опубликованном в Telegram, участвовали двое сотрудников полиции.

Ранее Овсянникова вернулась в Россию, чтобы отстоять родительские права на детей. До этого она была внештатным корреспондентом Die Welt, но уволилась после завершения контракта.