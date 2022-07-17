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    В Подмосковье задержана экс-редактор Первого канала Марина Освянникова

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    28 комментариев

    Бывший редактор Первого канала Марина Освянникова задержана в Московской области. Где она находится в данный момент, неизвестно. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

    При этом, не понятны и причины задержания. Известно однако, что несколько дней назад, 15 июля, она участвовала в одиночном пикете напротив Кремля. В ее задержании, судя по фото, опубликованном в Telegram, участвовали двое сотрудников полиции.

    Ранее Овсянникова вернулась в Россию, чтобы отстоять родительские права на детей. До этого она была внештатным корреспондентом Die Welt, но уволилась после завершения контракта.

    Марина Овсянникова стала известна после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого она уволилась по собственному желанию. Тогда обошлось без уголовного дела – она получила протокол по административной статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

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    Комментарии 28

    26656676617 Июл 2022 в 22:13
    Я полностью согласен с содержимым её текста, но по-моему это поступок из серии "слабоумие и отвага". Специально приехать в Россию чтобы отсудить дочь, и потом пойти с пикетом, рискуя во второй раз получить уже реальный срок, и дочь не видеть довольно долго? И зачем - содержимое плаката российские СМИ все равно не покажут.
    +0-0
    26656676617 Июл 2022 в 22:13
    Я полностью согласен с содержимым её плаката, но по-моему это поступок из серии "слабоумие и отвага". Специально приехать в Россию чтобы отсудить дочь, и потом пойти с пикетом к Кремлю, рискуя во второй раз получить уже реальный срок, и дочь не видеть довольно долго? И зачем - содержимое плаката российские СМИ все равно не покажут.
    +0-0
    ТатьянаЕ17 Июл 2022 в 21:35
    Женщина герой! Спасибо вам дорогая девушка.
    Свободу Марине.
    +3-0
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