Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с пацифистским плакатом, стала внештатным корреспондентом германской газеты Die Welt. Об этом 11 апреля сообщил ее издатель Аксель Шпрингер.
В качестве корреспондента Овсянникова будет писать для газеты, а также участвовать в работе телеканала.
14 марта Марина Овсянникова вбежала с пацифистским плакатом в студию Первого канала во время трансляции в прямом эфире девятичасового выпуска программы «Время». После этого инцидента и последовавшего скандала редактор уволилась с Первого канала по собственному желанию.
За ролик-обращение в социальных сетях журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). За сам плакат экс-редактора собираются судить по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).