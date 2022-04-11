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    Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt

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    Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с пацифистским плакатом, стала внештатным корреспондентом германской газеты Die Welt. Об этом 11 апреля сообщил ее издатель Аксель Шпрингер.

    В качестве корреспондента Овсянникова будет писать для газеты, а также участвовать в работе телеканала.

    14 марта Марина Овсянникова вбежала с пацифистским плакатом в студию Первого канала во время трансляции в прямом эфире девятичасового выпуска программы «Время». После этого инцидента и последовавшего скандала редактор уволилась с Первого канала по собственному желанию.

    За ролик-обращение в социальных сетях журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). За сам плакат экс-редактора собираются судить по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

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    Комментарии (9)

    267081996
    а дали бы ей двушечку, корреспондентила бы из колонии..
    Егор Т
    скоро и урганту предложат работу на новом тв, будет прогноз погоды вести.
    Ярополк
    Задание выполнено.
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