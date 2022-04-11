Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с пацифистским плакатом, стала внештатным корреспондентом германской газеты Die Welt. Об этом 11 апреля сообщил ее издатель Аксель Шпрингер.



В качестве корреспондента Овсянникова будет писать для газеты, а также участвовать в работе телеканала.



14 марта Марина Овсянникова вбежала с пацифистским плакатом в студию Первого канала во время трансляции в прямом эфире девятичасового выпуска программы «Время». После этого инцидента и последовавшего скандала редактор уволилась с Первого канала по собственному желанию.

