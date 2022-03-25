За демарш в эфире Первого канала Овсянниковой вменили новую статью

Уже бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова получила вторую статью по следам акции с пацифистским плакатом в прямом эфире. Она не уголовная.
Останкинский районный суд Москвы 24 марта зарегистрировал материал об административном правонарушении в отношении Марины Овсянниковой. Ей вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.
Вероятно, так квалифицировали непосредственно момент, который попал в прямой эфир девятичасового выпуска программы «Время» 14 марта. Пока Екатерина Андреева читала подводку к сюжету, в студию вбежала девушка с плакатом. За спиной ведущей её было видно несколько секунд — сюжет пустили раньше, прервав подводку Андреевой.
Тот же Останкинский суд уже оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам. Их услышали в её видеообращении, которое появилось в Сети вскоре после задержания. Глава проекта «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана сообщает, что материал проверки передан в Следственный комитет.
Дата рассмотрения протокола по 20.3.3 КоАП в картотеке суда не указана.