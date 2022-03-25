За демарш в эфире Первого канала Овсянниковой вменили новую статью

Уже бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова получила вторую статью по следам акции с пацифистским плакатом в прямом эфире. Она не уголовная.



Останкинский районный суд Москвы 24 марта зарегистрировал материал об административном правонарушении в отношении Марины Овсянниковой. Ей вменяют часть 1 статьи 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.



Вероятно, так квалифицировали непосредственно момент, который попал в прямой эфир девятичасового выпуска программы «Время» 14 марта. Пока Екатерина Андреева читала подводку к сюжету, в студию вбежала девушка с плакатом. За спиной ведущей её было видно несколько секунд — сюжет пустили раньше, прервав подводку Андреевой.

