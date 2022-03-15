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Овсянникову наказали штрафом, но не за демарш с плакатом в эфире Первого канала

Останкинский районный суд Москвы назначил штраф в 30 тысяч рублей Марине Овсянниковой, ворвавшейся с плакатом в прямой эфир федерального канала. Платить ей предстоит за то, что осталось за кадром.

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Овсянникову 15 марта признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП — организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия. Как выяснилось в суде, так квалифицировали содержание видеообращения, которое появилось в Сети уже после задержания женщины.

В нём Овсянникова объясняет мотивы своего поступка. Видео «ОВД-Инфо»* (признан иноагентом) передали её друзья, пишет «Медиазона»** (признана иноагентом). Адвокат Анри Цискаришвили отметил, что в протоколе не указано, когда именно и на каком ресурсе полиция нашла ролик.

Овсянникова заявила, что не признаёт вину и от своих слов не отказывается. Суд назначил ей 30 тысяч рублей административного штрафа. Это максимальная денежная санкция, предусмотренная второй частью 20.2 КоАП.

Нештатная ситуация произошла на 35-й минуте ежедневной программы «Время» на Первом канале. Пока Екатерина Андреева рассказывала о санкциях, в студию вбежала блондинка с плакатом и встала за спиной ведущей. Позже стало известно, что Марина Овсянникова — редактор на Первом. Канал проводит проверку.

Глава проекта «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана сообщает, что материал проверки в отношении Овсянниковой зарегистрирован в Главном следственном управлении СКР по Москве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент хулиганством и заявил, что это не вопрос повестки Кремля.

*Медиапроект «ОВД-Инфо» включен в реестр иностранных агентов.

**«Медиазона» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Сайт издания заблокирован Роскомнадзором.

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Комментарии (82)

265984735
У ваты знатно должно подгореть.
Leo.S
Смелая женщина. Штраф это разминка, сейчас накопают какую-нибудь жуткую историю из ее юности , типа кражи пирожка в столовой и превратят в реальную уголовную статью.
Russian Lives Matter
Вот интересно, если на "Фонтанке" в комментарии написать, что вам врут, то в худшем случае удалят комментарий.
А на первом канале - прямо преступление века!
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