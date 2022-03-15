Овсянникову наказали штрафом, но не за демарш с плакатом в эфире Первого канала

В нём Овсянникова объясняет мотивы своего поступка. Видео «ОВД-Инфо»* (признан иноагентом) передали её друзья, пишет «Медиазона»** (признана иноагентом). Адвокат Анри Цискаришвили отметил, что в протоколе не указано, когда именно и на каком ресурсе полиция нашла ролик.

Овсянникову 15 марта признали виновной в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП — организация либо проведение несанкционированного публичного мероприятия. Как выяснилось в суде, так квалифицировали содержание видеообращения, которое появилось в Сети уже после задержания женщины.

Овсянникова заявила, что не признаёт вину и от своих слов не отказывается. Суд назначил ей 30 тысяч рублей административного штрафа. Это максимальная денежная санкция, предусмотренная второй частью 20.2 КоАП.



Нештатная ситуация произошла на 35-й минуте ежедневной программы «Время» на Первом канале. Пока Екатерина Андреева рассказывала о санкциях, в студию вбежала блондинка с плакатом и встала за спиной ведущей. Позже стало известно, что Марина Овсянникова — редактор на Первом. Канал проводит проверку.



Глава проекта «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Даниила Бермана сообщает, что материал проверки в отношении Овсянниковой зарегистрирован в Главном следственном управлении СКР по Москве.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент хулиганством и заявил, что это не вопрос повестки Кремля.

*Медиапроект «ОВД-Инфо» включен в реестр иностранных агентов.



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