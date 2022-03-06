Роскомнадзор заблокировал «Медиазону»* и 7x7

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайтам «Медиазоны»* (признана иноагентом в РФ) и журнала 7х7. Первый ресурс не открывается у российских пользователей. На второй пока еще многие могут попасть. Оба сайта были внесены в реестр РКН 6 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

В «Медиазоне» подтвердили факт блокировки.

За минувшую неделю несколько СМИ были заблокированы или сами остановили свою работу. В их числе «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza* (иноагент), «Радио Свобода»* (иноагент), к Русской службе BBC.