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Роскомнадзор заблокировал «Медиазону»* и 7x7

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Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайтам «Медиазоны»* (признана иноагентом в РФ) и журнала 7х7. Первый ресурс не открывается у российских пользователей. На второй пока еще многие могут попасть. Оба сайта были внесены в реестр РКН 6 марта по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

В «Медиазоне» подтвердили факт блокировки.

За минувшую неделю несколько СМИ были заблокированы или сами остановили свою работу. В их числе «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza* (иноагент), «Радио Свобода»* (иноагент), к Русской службе BBC.

*Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
а я ещё один ресурс знаю, где власовцам раздолье.
X-кот
генпрокуратура пашет как проклятая
муматор
свободная пресса, однако.
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