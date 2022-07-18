Экс-редактора Первого канала Овсянникову отпустили с протоколом о дискредитации ВС РФ

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову в ночь на 18 июля отпустили из отдела полиции в Московской области. Как рассказал «Фонтанке» защитник журналистки Дмитрий Захаров, на неё составили протокол о дискредитации вооруженных сил России (20.3.3 КоАП РФ).



По информации адвоката, поводом для этого стала публикация с её выступлением в день ареста оппозиционера Ильи Яшина. Пост сделал прогосударственный блогер Илиас Меркури. На видео Овсянникова говорит о боевых действиях на Украине.