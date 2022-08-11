Экс-редактора Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил журналистку Марину Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про ВС России. Об этом 11 августа сообщает портал MSK1.RU.
«Причиной для уголовного преследования стал июльский пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве», — уточняет издание.
Меру пресечения Овсянниковой избрали до 9 октября. Ей предъявлено обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.
Накануне стало известно, что экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Ранее у неё прошли обыски.
8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).
*Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.