Экс-редактора Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил журналистку Марину Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про ВС России. Об этом 11 августа сообщает портал MSK1.RU.



«Причиной для уголовного преследования стал июльский пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве», — уточняет издание.



Меру пресечения Овсянниковой избрали до 9 октября. Ей предъявлено обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.

