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    Экс-редактора Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест

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    11 комментариев

    Басманный суд Москвы отправил журналистку Марину Овсянникову под домашний арест по делу о фейках про ВС России. Об этом 11 августа сообщает портал MSK1.RU.

    «Причиной для уголовного преследования стал июльский пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве», — уточняет издание.

    Меру пресечения Овсянниковой избрали до 9 октября. Ей предъявлено обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. «д» части 2 ст. 207.3 УК РФ). Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.

    Накануне стало известно, что экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Ранее у неё прошли обыски.

    8 августа Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в соцсети. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

    *Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.

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    Комментарии 11

    tochilshik11 Авг 2022 в 17:50
    стоило ожидпть.эта "великая страна" обязательно отомстит своему гражданину.
    +0−1
    Фома Неверующий11 Авг 2022 в 17:50
    Да она просто набирает себе кейс, чтобы потом попросить политическое убежище в европе
    +1−2
    Иван Хмельницкий11 Авг 2022 в 17:27
    Браво, Марина! Есть ещё женщины в русских селеньях! Мы гордимся Вами!
    +3−1
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