Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по статье о фейках про армию РФ

Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Поводом для этого стал пикет, который она провела на Софийской набережной в Москве.



«Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь Марина проведёт в ИВС на Петровке, 38. Вопрос по мере пресечения пока остаётся открытым», — сообщил 10 августа в своём Telegram-канале её адвокат Дмитрий Захватов.

