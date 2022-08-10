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    Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по статье о фейках про армию РФ

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    Экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о публичных фейках про российскую армию. Поводом для этого стал пикет, который она провела на Софийской набережной в Москве.

    «Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь Марина проведёт в ИВС на Петровке, 38. Вопрос по мере пресечения пока остаётся открытым», — сообщил 10 августа в своём Telegram-канале её адвокат Дмитрий Захватов.

    По словам Захватова, сейчас экс-журналистку опрашивают в качестве обвиняемой. По второй части статьи 207.3 УК РФ, которую ей инкриминируют, грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

    Ранее у неё прошли обыски. В своём Telegram-канале Овсянникова заявила, что её везут в Следственный комитет.

    Марина Овсянникова стала известной после того, как 14 марта ворвалась в эфир «Первого канала» с пацифистским плакатом. После этого уволилась и стала корреспондентом немецкого издания Die Welt. В конце июля она вновь приехала в Россию, объяснив возвращение окончанием контракта.

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