Журналистку Овсянникову оштрафовали за дискредитирующий армию пост в соцсети

Черемушкинский суд 8 августа оштрафовал экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову по административному делу о дискредитации армии. Согласно данным с сайта суда, дело было зарегистрировано в минувший четверг и рассмотрено в понедельник после полудня.



Овсянниковой назначен штраф в размере 40 тысяч за пост в одной из ее соцсетей. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

