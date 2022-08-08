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    Журналистку Овсянникову оштрафовали за дискредитирующий армию пост в соцсети

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    Черемушкинский суд 8 августа оштрафовал экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову по административному делу о дискредитации армии. Согласно данным с сайта суда, дело было зарегистрировано в минувший четверг и рассмотрено в понедельник после полудня.

    Овсянниковой назначен штраф в размере 40 тысяч за пост в одной из ее соцсетей. В конце июля ее оштрафовали на 50 тысяч за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста мундепа Ильи Яшина* (признан физлицом-иноагентом).

    *Внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Овсянникова стала известна после того, как 14 марта ворвалась в эфир Первого канала с пацифистским плакатом. После этого она уволилась по собственному желанию. На экс-редактора составили протокол по административной статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

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