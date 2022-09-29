Всё. Финляндия официально закрывает границу

Как пишут финские СМИ 29 сентября, правительство приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Правительство приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов. Ограничения вступают в силу с пятницы и действуют до особого распоряжения.
Госсовет считает, что въезд российских туристов в страну ставит под угрозу международные отношения Финляндии, говорит Хаависто.
На мероприятии выступают министр иностранных дел Пекка Хаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и начальник отдела пограничной инспекции Туомас Лаосмаа из Пограничной службы.
По словам главы ведомства, запрет содержит несколько исключений, в том числе по гуманитарным причинам. Российские туристы по-прежнему могут приезжать в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. По словам Хаависто, решение основано на шенгенских пограничных правилах.
Ранее финские СМИ сообщили, что границу закроют в ночь на пятницу, 30 сентября.