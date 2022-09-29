Всё. Финляндия официально закрывает границу

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    Как пишут финские СМИ 29 сентября, правительство приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

    Правительство приняло принципиальное решение ограничить въезд российских туристов. Ограничения вступают в силу с пятницы и действуют до особого распоряжения.

    Госсовет считает, что въезд российских туристов в страну ставит под угрозу международные отношения Финляндии, говорит Хаависто.

    На мероприятии выступают министр иностранных дел Пекка Хаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и начальник отдела пограничной инспекции Туомас Лаосмаа из Пограничной службы.

    По словам главы ведомства, запрет содержит несколько исключений, в том числе по гуманитарным причинам. Российские туристы по-прежнему могут приезжать в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение. По словам Хаависто, решение основано на шенгенских пограничных правилах.

    Ранее финские СМИ сообщили, что границу закроют в ночь на пятницу, 30 сентября.

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