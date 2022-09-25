В Пулково пассажир умер на борту самолета. Вылет задержали на 4 часа

Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании «Икар». Смерть наступила после посадки в аэропорту Пулково. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Рейс ЕО271 должен был отправиться в Оренбург ровно в полдень, однако из-за смерти 51-летнего мужчины и последующих оперативных мероприятий вылет пришлось задержать на 4 часа. Борт покинул Петербург в 16:11.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что предварительная причина смерти пассажира — сердечная недостаточность.