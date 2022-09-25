Глава Крыма объявил о завершении мобилизации после выполнения плана

План по частичной мобилизации выполнен в полном объеме в Крыму, в воскресенье мобилизационные мероприятия на полуострове будут завершены. Об этом 25 сентября заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.





«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — говорится в публикации главы Крыма.

