После загадочного ночного пожара в петербургской школе задержан охранник

Ночной пожар в школе на Октябрьской набережной в Петербурге стал поводом для задержания охранника. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября.
Небольшой пожар в подсобке сотрудники ГУ МЧС тушили прошлой ночью. Горели школьные шкафы, оставленные в помещении отделения дошкольного образования. Площадь возгорания была небольшой — всего три квадратных метра. Но пожарные обратили внимание на неадекватного мужчину, который находился на месте.
Приехавшие полицейские задержали 50-летнего охранника, который мог поджечь шкафы. На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.