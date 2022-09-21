Президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Об этом глава государства 21 сентября заявил в своем обращении в эфире телеканала «Россия 24».



В речи президента речь шла о защите суверенитета целостности России и поддержке стремления, также Путин заявил, что Киев отказался от мирного решения проблем Донбасса.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.