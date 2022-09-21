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    Путин объявил в России частичную мобилизацию

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    Президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Об этом глава государства 21 сентября заявил в своем обращении в эфире телеканала «Россия 24».

    В речи президента речь шла о защите суверенитета целостности России и поддержке стремления, также Путин заявил, что Киев отказался от мирного решения проблем Донбасса.

    «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

    Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства добавил, что указ о частичной мобилизации уже подписан.

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