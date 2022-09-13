В Петербурге обвиняемых в педофилии родителей объединили делом о насилии над младенцем

Логист из Калининского района Петербурга, арестованный за откровенные снимки 12-летнего приёмного сына, стал фигурантом нового уголовного дела — второго для него и третьего для его семьи.
Следственный комитет возбудил второе дело в отношении 54-летнего Рунова накануне, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. Статья всё та же — насильственные действия сексуального характера. По версии следствия, далёкие от родительских отношения у мужчины сложились не только с приёмным сыном, но и с родной дочерью, которой на тот момент едва исполнился месяц.
Девочка, как считают в СК, подвергалась насилию в 2011 году. В материалах уголовного дела есть её фотографии, ставшие основанием для уголовного преследования матери. 52-летнюю сотрудницу петербургской библиотеки задержали 10 сентября, суд арестовал её на два месяца.
На этот же срок под стражу отправлен Рунов. «Фонтанка» писала, что внимание сотрудников «детского» отдела уголовного розыска и СК он привлёк фотографиями обнажённого мальчика, которые полицейские нашли в Интернете.