В Петербурге обвиняемых в педофилии родителей объединили делом о насилии над младенцем

Логист из Калининского района Петербурга, арестованный за откровенные снимки 12-летнего приёмного сына, стал фигурантом нового уголовного дела — второго для него и третьего для его семьи.



Следственный комитет возбудил второе дело в отношении 54-летнего Рунова накануне, стало известно «Фонтанке» 13 сентября. Статья всё та же — насильственные действия сексуального характера. По версии следствия, далёкие от родительских отношения у мужчины сложились не только с приёмным сыном, но и с родной дочерью, которой на тот момент едва исполнился месяц.

