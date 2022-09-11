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    Раздевала, целовала, снимала. Сотрудница библиотеки в Петербурге задержана после ареста мужа, ей предъявили голые фото ещё одного ребёнка

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    Семья арестованного по делу о надругательстве над пасынком жителя Калининского района Петербурга обрастает уголовными делами. Теперь в изолятор рискует отправиться его жена, которой вменяют сексуальный подтекст фотографий дочери.

    Основания для нового дела по статье о насильственных действиях сексуального характера следствие увидело в фотоархиве, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. Снимкам больше десяти лет, на них мать целует новорождённую дочь так, что в семейный альбом фотографии не добавить.

    По версии следствия, девочка стала жертвой нездоровых пристрастий в возрасте нескольких дней. Не исключено, что насилию она подвергалась неоднократно до того, как начала осознавать происходящее. Сейчас ребёнку 11 лет. Её отца сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали на прошлой неделе после того, как нашли в Интернете голые снимки его 12-летнего приёмного сына.

    Мужчина арестован до шестого ноября. Накануне оперативники пришли и за его женой — 52-летней сотрудницей библиотеки. По предварительным данным, женщина даёт признательные показания.

    Сотрудники правоохранительных органов ищут других детей, которые могли пострадать от действий супругов.

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