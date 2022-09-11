Раздевала, целовала, снимала. Сотрудница библиотеки в Петербурге задержана после ареста мужа, ей предъявили голые фото ещё одного ребёнка

Семья арестованного по делу о надругательстве над пасынком жителя Калининского района Петербурга обрастает уголовными делами. Теперь в изолятор рискует отправиться его жена, которой вменяют сексуальный подтекст фотографий дочери.

Основания для нового дела по статье о насильственных действиях сексуального характера следствие увидело в фотоархиве, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. Снимкам больше десяти лет, на них мать целует новорождённую дочь так, что в семейный альбом фотографии не добавить.