В Петербурге суд изолировал обвиняемого в педофилии логиста от 12-летнего пасынка

Два месяца под стражей предстоит провести фигуранту уголовного дела о педофилии из Калининского района Петербурга. Домой к приёмному сыну-подростку, фотографии которого выменивали в Интернете, он не рвался.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 сентября Калининский районный суд по ходатайству следствия определил под арест Дениса Рунова. В следственный изолятор его отправили как минимум до шестого ноября.

