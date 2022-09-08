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    В Петербурге суд изолировал обвиняемого в педофилии логиста от 12-летнего пасынка

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    Два месяца под стражей предстоит провести фигуранту уголовного дела о педофилии из Калининского района Петербурга. Домой к приёмному сыну-подростку, фотографии которого выменивали в Интернете, он не рвался.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 8 сентября Калининский районный суд по ходатайству следствия определил под арест Дениса Рунова. В следственный изолятор его отправили как минимум до шестого ноября.

    «Фонтанка» писала, что накануне сотрудники «детского» отдела уголовного розыска задержали 54-летнего логиста по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмного сына. По версии следствия, мужчина делал снимки 12-летнего в стиле «ню» и публиковал их в Интернете для обмена с другими поклонниками жанра.

    Обвинение Рунову предъявлено по двум эпизодам. В суде он заявил, что заботится о матери, страдающей хроническими заболеваниями, но против стражи возражать не стал.

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