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    В Петербурге задержан логист, подозреваемый в сексуальном насилии над приемным сыном. Его голыми фото он обменивался в интернете

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    Фотографии обнаженного мальчика привели сотрудников «детского» отдела уголовного розыска в квартиру в Калининском районе. В авторстве фото и не только заподозрили приемного отца ребенка.

    Сотрудники полиции Петербурга в ходе серфинга в интернете нашли фото голого подростка и смогли установить, что размещались они с IP, принадлежащего жительнице Калининского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. Женщина проживает в квартире на Гражданском проспекте с 54-летним мужем и 12-летним приемным сыном. Именно его фото оперативники и нашли в Сети.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий «детским» отделом УгРо было установлено, что мужчина не только снимал ребенка и размещал в интернете для обмена с себе подобными, но и якобы с 2018 по 2022 год совершал над мальчиком сексуальное насилие.

    Подозреваемый работает в фирме, которая отправляет и сопровождает железнодорожные грузы. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

    Возбуждено уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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