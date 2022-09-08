В Петербурге задержан логист, подозреваемый в сексуальном насилии над приемным сыном. Его голыми фото он обменивался в интернете

Фотографии обнаженного мальчика привели сотрудников «детского» отдела уголовного розыска в квартиру в Калининском районе. В авторстве фото и не только заподозрили приемного отца ребенка.
Сотрудники полиции Петербурга в ходе серфинга в интернете нашли фото голого подростка и смогли установить, что размещались они с IP, принадлежащего жительнице Калининского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. Женщина проживает в квартире на Гражданском проспекте с 54-летним мужем и 12-летним приемным сыном. Именно его фото оперативники и нашли в Сети.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий «детским» отделом УгРо было установлено, что мужчина не только снимал ребенка и размещал в интернете для обмена с себе подобными, но и якобы с 2018 по 2022 год совершал над мальчиком сексуальное насилие.
Подозреваемый работает в фирме, которая отправляет и сопровождает железнодорожные грузы. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».