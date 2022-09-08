В Петербурге задержан логист, подозреваемый в сексуальном насилии над приемным сыном. Его голыми фото он обменивался в интернете

Фотографии обнаженного мальчика привели сотрудников «детского» отдела уголовного розыска в квартиру в Калининском районе. В авторстве фото и не только заподозрили приемного отца ребенка.



Сотрудники полиции Петербурга в ходе серфинга в интернете нашли фото голого подростка и смогли установить, что размещались они с IP, принадлежащего жительнице Калининского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября. Женщина проживает в квартире на Гражданском проспекте с 54-летним мужем и 12-летним приемным сыном. Именно его фото оперативники и нашли в Сети.

