Тихой сапой. Что этой было и к чему привело, или как прошли довыборы в Петербурге

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в минувшие выходные прошли дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. Судя по явке, горожане почти не заметили того, что в городе кого-то выбирали. На некоторые участки приходили по 100–150 человек. По словам собеседника «Фонтанки» в одном из муниципалитетов, в реальности большая часть из тех, кто пришёл, это сотрудники бюджетных учреждений — обычных жителей, сознательно, без рекомендаций «сверху» пришедших на участки было в лучшем случае в три раза меньше.



Довыборов в Петербурге на самом деле никто не ждал, даже сами чиновники и муниципальные депутаты. Такой процедуры раньше в городе и не было, хотя по закону её были обязаны проводить. Оппозиция неоднократно требовала найти замену муниципальным депутатам, которые по той или иной причине лишились мандата. Исправить это решил новый глава городской избирательной комиссии Максим Мейксин. Его поддержала и глава Центризбиркома Элла Памфилова, назвав решение правильным и единственно законным. Главы ГИК и ЦИК объясняли необходимость ещё и тем, что это станет неким тестом для системы, а избирательным комиссиям неоднократно в течение двух месяцев транслировали мысль: будут жалобы — подсчёт остановим, пока не разберёмся.



Жалобы и правда были. Всего в горизбиркоме получили порядка 50 обращений. По словам Мейксина, ни одно из них не нашло подтверждения. Впрочем, судя по сообщениям «Наблюдателей Петербурга», всё было не так гладко. Все они, правда, такого порядка, что, как говорится, к делу не пришьёшь, но в целом всё понятно.

Например, в муниципалитете Светлановское члены нескольких избирательных комиссий пропали в процессе организации надомного голосования. Например, на 344-м избирательном участке, наблюдатели с утра увидели, как с участка ушли две группы для надобного голосования, а к вечеру вернулась лишь одна. Судя по протоколу, в какой-то момент материализовалась и вторая — всего проголосовавших на дому там 95 человек. Это немногим меньше, чем число тех, кто дошёл сам до участка — в помещении там выдали 137 бюллетеней. В Зеленогорске на участке №1268 наблюдателей от КПРФ и «Справедливой России» не пустили сопровождать членов комиссии, ушедших на надомное голосование, зато взяли наблюдателей из Общественной палаты и ЛДПР. Там результат оказался и вовсе зашкаливающим: 152 человека проголосовали на избирательном участке, а на дому аж 217. О самом скандальном случае выездного голосования писала «Фонтанка» — в округе на Васильевском острове принять участия в муниципальных довыборах решили 500 военных, наблюдателям и журналистам увидеть процесс не удалось, их встретили с автоматами.



Справедливости ради, не все 17 муниципалитетов страдали такой большой явкой на дому. Например, в муниципалитете Сосновское в протоколах значится, что из дома голосовали от 4 до 27 человек на каждом из шести избирательных участков.



Помимо этого «надомного» букета в Выборгском районе в муниципалитете Светлановское нашёлся протокол, не совпадающий с итоговым. Как рассказала «Фонтанке» наблюдавшая на УИК №354 Виктория Михайлова, она сфотографировала увеличенную копию протокола, а на следующий день заглянула в ГАС-выборы. Оказалось, что у победившего единоросса Сергея Штукова (заместитель директора Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга) увеличилось количество голосов с 31 до 81-го. У инженера из КПРФ Виктора Швецова на столько же голосов уменьшилось: с 65 до 15. Виктория сообщила, что пишет жалобу на такое расхождение.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Скриншот сайта ЦИК Поделиться Поделиться





Сообщали наблюдатели и активисты и о том, что голосующим очень конкретно и явно рекомендовали, кого именно им нужно поддержать. Например, координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев опубликовал скриншот, сделанный, по его утверждению, из группы родителей детского сада. «Мы голосуем за хороших людей», — говорилось в сообщении, вслед за этим — фамилии двух единороссов и просьба отписаться после голосования. Именно они по итогам и набрали большинство.

Всего из 38 мандатов лишь четыре ушло не «Единой России» по итогам довыборов. Эти четыре, впрочем, достались абсолютно системным людям. Самовыдвиженец Дмитрий Старчик стал депутатом Шувалово-Озерки. Он — заведующий кафедрой морфологии человека в военно-медицинской академии. К слову, стал одним из немногих самовыдвиженцев, которым удалось беспрепятственно собрать подписи и зарегистрироваться — оппозиционные кандидаты получили отказы почти повально. Ещё трое победителей — из ЛДПР. В Зеленогорске это Наталья Шуркина, сотрудница Жилкомсервиса Курортного района. Ещё один сторонник Жириновского оказался победителем в Невском округе — это Леонид Шибанов. Он — главный энергетик ООО «Промкомплекс». Скорей всего, в списках победителей его бы не было, но с выборов в этом округе снялся единоросс из-за наличия судимости. Ещё один ЛДПРовец избрался в Невской заставе — это Сергей Котельников. В августе он стал исполняющим обязанности координатора петербургского отделения ЛДПР. Руководители в партии стали меняться часто после того, как бывший депутат ЗакСа и лидер городской ячейки партии Олег Капитанов снялся с выборов губернатора и перешёл работать в Смольный. Кстати, второй победитель в Невской заставе — единоросс Егор Дрозд. Точно такая же фамилия у замглавы администрации Невского района, которая курирует политику.



Родственные связи для этих выборов стали уже закономерностью. Например, в Зеленогорске смог избраться в муниципалитет Дмитрий Чечин, сын экс-главы горизбиркома, а сейчас главы комитета по территориальной политике Натальи Чечиной. Как предполагают собеседники «Фонтанки», Чечин претендует на пост главы муниципалитета, а затем, возможно, и на то, чтобы стать депутатом Законодательного собрания. Поменять главу муниципального совета, впрочем, не так просто: самый безболезненный путь, если нынешний глава Александр Савинов подаст в отставку, например, из-за перехода на другую должность.



В Невском округе семейную традицию продолжил Павел Кочанжи, его отец — глава муниципалитета. В Большой Охте хоть и не семейственность, но к победившим относятся с не меньшей теплотой. Глава совета Николай Паялин опубликовал фотографию экс-депутата Заксобрания и в прошлом главы района Марии Щербаковой, написав под ней в официальной группе: «Мы победили». В ответ на вопросы, что за война и против кого, которые задали жители, Паялин написал: «Вы ни разу не задумывались над тем, что если человека долго поливать дерьмом, он должен всё-таки когда-нибудь начать реагировать?» В соседнем муниципалитете на Ржевке среди победителей — Алексей Ломов, политтехнолог, в прошлом депутат областного заксобрания и советник главы администрации района. Как считают собеседники «Фонтанки», его отправили в муниципалы с заделом на будущее. В городе не утихают слухи о грядущей муниципальной реформе, которая укрупнит муниципалитеты, и, как считается, одним из крупнейших округов в Красногвардейском районе может стать Ржевка, объединённая с округом Пороховые. Новым главой этого округа и может стать Ломов.



Спустя сутки после выборов результаты отказались признавать лишь коммунисты. «Независимым наблюдателям от КПРФ под разными надуманными предлогами отказывали в возможности контролировать происходящее там. Доходило до совсем уж нездоровых действий вроде побегов от коммунистов через «черные ходы». На все жалобы приходил отказ в удовлетворении», — говорится в заявлении горкома.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

