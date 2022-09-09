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    «Любовное письмо, к которому нечего добавить». После смерти Елизаветы II съёмки сериала «Корона» хотят остановить

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    Съёмки шестого сезона драмы Netflix «Корона», посвящённого правлению королевы Великобритании Елизаветы II, могут поставить на паузу в дань уважения скончавшемуся монарху.

    О вероятной приостановке производства в электронном письме рассказал создатель и сценарист телешоу Питер Морган, сообщают Deadline и Variety.

    Netflix 9 сентября пока не опубликовал заявление.

    «Это [сериал] любовное письмо к ней [королеве], и мне пока нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы прекратим съёмки из уважения», — пишет сценарист.

    У Netflix уже был план на случай смерти королевы Елизаветы во время показа сериала. Один из режиссеров первых эпизодов «Короны», Стивен Долдри, в 2016 году говорил, что, если в это время шоу будет в производстве, то его остановят на приличный период.

    Пятый сезон картины должен стартовать на Netflix в ноябре.

    Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. В Великобритании начался десятидневный траур, 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласят Карла III.

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