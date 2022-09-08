Принц Чарльз — новый король Великобритании. Что о нем известно?

После смерти королевы Елизаветы II британский престол займет принц Уэльский Чарльз. Как пишет The Guardian, церемония коронации пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Фото: David Davies/PA via AP/TASS Поделиться Поделиться







Что известно о новом короле Великобритании?

Принц Чарльз займет трон в 73 года. Он родился 14 ноября 1948 года и стал наследником британского престола в возрасте трех лет. Мальчиком Чарльз присутствовал в 1953-м на коронации своей матери — скончавшейся Елизаветы II. Тогда будущий король сидел рядом со своей бабушкой и тетей.



Наследник учился в Кембриджском университете, где в 22 года получил диплом бакалавра искусств. Там молодой Чарльз изучал археологию, антропологию и историю. Принцем Уэльским официально он стал только в 1969 году — во время церемонии инвеституры Елизавета II возложила на голову сына венец. Хотя титул присвоили Чарльзу за десять лет до этого. Как и многие из королевской семьи был военным. Чарльз служил на кораблях британской ВМС, проходил подготовку как пилот истребителя и вертолета. Закончил службу в 1976-м командиром тральщика береговой охраны.

Принц Чарльз и принцесса Диана Общественность широко следила за браком принца Чарльза и леди Дианы. Он в 1980 году встречался с ее старшей сестрой Сарой Спенсер — тогда и познакомился с будущей принцессой Дианой, на которой женился в 1981-м. В Великобритании и за границей Диана стала очень известна и популярна. Только брак с наследником британского престола счастливым не оказался. Отношения между парой испортились, в 1992 году супруги начали жить раздельно, а в 1996-м развелись. Развод и произошедший скандал плохо сказался на репутации Чарльза. Почти через год — в конце августа 1997-го — Диана погибла в автокатастрофе в Париже вместе с миллиардером арабского происхождения Доди Аль-Файедом. Ей было 37 лет.



Во время брака с леди Ди у Чарльза родились два сына — принц Уильям и принц Гарри.

Чарльз женился во второй раз в 2005 году на своей любовнице Камилле, с которой поддерживал связь до и во время брака с Дианой. Супруги живут вместе и сейчас.



Интересы принца Чарльза Чарльз увлекается игрой в поло, любит рыбалку и охоту на лис, которую практиковал до запрета в 2005 году. Активно занимается благотворительностью, охраной окружающей среды — в 2011 году стал президентом Всемирного фонда дикой природы Великобритании. Написал ряд книг по архитектуре, живописи и садоводству. Стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом королевских ВВС с 2012 года.



Теперь новый король займет престол Великобритании под именем Карла III (Charles III). Как отмечает издание Express.co.uk, принц Чарльз мог отречься от престола после смерти Елизаветы II, потому что не давал обещания всю жизнь служить народу. Королевский комментатор Джереми Вайн считает, что новый монарх может совершить отречение, чтобы королем стал его сын — принц Уильям.