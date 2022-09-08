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    Умерла королева Великобритании Елизавета II

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    God Save the King. Великобританией будет править Карл III

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    Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III после того, как стал новым королем Великобритании. Об этом 8 сентября заявила журналистам премьер-министр Лиз Трасс.

    «Британия вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю», – подчеркнула Трасс. По ее словам, Елизавета II «была скалой, на которой построена современная Великобритания», а уход королевы стал огромным шоком для нации и всего мира.

    По ее словам, также впервые более чем за 70 лет изменится первая строка гимна: вместо «Боже, храни королеву» будут петь «Боже, храни короля».

    Отметим, что Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии, правил в 1660 – 1685 годах.

    Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале. После ее смерти трон автоматически сразу переходит к 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу. Его официально провозгласят королем в ближайшее время.

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