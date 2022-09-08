God Save the King. Великобританией будет править Карл III

Принц Чарльз взял себе тронное имя Карл III после того, как стал новым королем Великобритании. Об этом 8 сентября заявила журналистам премьер-министр Лиз Трасс.



«Британия вступает в новую эру, народ должен объединиться, чтобы помочь королю», – подчеркнула Трасс. По ее словам, Елизавета II «была скалой, на которой построена современная Великобритания», а уход королевы стал огромным шоком для нации и всего мира.

По ее словам, также впервые более чем за 70 лет изменится первая строка гимна: вместо «Боже, храни королеву» будут петь «Боже, храни короля».

