Старейший монарх в истории и лучшая девушка Джеймса Бонда. Чем запомнится миру Елизавета II

Фото: TASS/AP Photo/Alastair Grant Pool Поделиться Поделиться





Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал, где находилась с июля. Накануне она не смогла присутствовать на заседании Тайного совета. И именно находясь в Балморале, а не, по традиции, в Букингемском дворце, королева во вторник назначила премьер-министром Лиз Трасс.

Приспущен флаг над Букингемским дворцом — на его воротах вывесили объявление о смерти королевы. В стране объявлен национальный траур на 10 дней. В замке Балморал собрались члены королевской семьи.



Биография Елизаветы II

Будущая королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II происходила из Виндзорской династии. Ее отец Георг VI был королем с 1936 года до своей смерти в 1952 году и стал для своей страны символом борьбы против нацистской Германии во Второй мировой войне.

Во время Второй мировой войны начала исполнять свои общественные функции и Елизавета Александра Мария (имена принцесса получила в честь матери, бабушки и прабабушки). 13 октября 1940 года она 14-летнем возрасте впервые обратилась по радио к детям, пострадавшим от бедствий войны. В 1943 году посещала с визитом полк гвардейских гренадеров. А с февраля 1945 года в течение пяти месяцев работала во Вспомогательной территориальной службе, женском подразделении британской армии в годы войны. И стала таким образом первой женщиной из королевской семьи, формально служившей в армии.



Наследница трона получала домашнее образование, в детстве ее называли уменьшительным именем «Лилибет». Интересно, что впервые девочка появилась на обложке журнала Time еще в 1929 году — в трехлетнем возрасте.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, бывшего принца Греческого и Датского. Их брак стал самым долгим королевским браком в мировой истории, у пары было четверо детей — принц Уэльский Чарльз, королевская принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

На престол Елизавета взошла в 25-летнем возрасте 6 февраля 1952 года — в 2022-м году отмечался платиновый юбилей этого события, к нему были приурочены масштабные торжества, которые, правда, не смогла посетить их виновница — по состоянию здоровья. Елизавета II стала самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.



Общественная жизнь Елизаветы II

За годы на престоле королева провела встречи со многими знаменитыми людьми. В 1953 году она пожаловала премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю членство в рыцарском ордене Подвязки, что дало ему право на титул «сэр».

В 1956 году принимала Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и председателя Совета министров СССР Николая Булганина. Те подарили ей коня ахалтекинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, соболью пелерину, картину Айвазовского «Морской берег» и шкатулку с изображением королевской семьи. В том же году в кинотеатре «Эмпайр» Елизавета II встречалась с Мэрилин Монро. В 1961-м проходил ланч в честь гостя из СССР Юрия Гагарина, на котором присутствовала королева — а в 1969 году она принимала уже американского астронавта Нила Армстронга.



В 1965 году Елизавета II наградила орденом Британской империи группу The Beatles (правда, Джон Леннон через четыре года отослал его обратно в знак протеста против поддержки Британией участия США во Вьетнамской войне). В 1989 году королева принимала Михаила и Раису Горбачевых. А в 2003 году устроила торжественный приём в Букингемском дворце в честь президента России Владимира Путина и его жены Людмилы, подарив ему специальное издание альбома «Королевские сокровища», а его жене — флакон духов с гравировкой. В ответ Елизавета II получила картину современного российского художника.



Конечно же, британская королева принимала глав США и их близких: Элеонору Рузвельт, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди и его жену Жаклин, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Рональда Рейгана и его жену Нэнси, Джорджа Буша-старшего, Барака и Мишель Обаму.



Живая история

При ней многое было впервые. В 1957 году она стала первым британским монархом, поздравившим подданных с Рождеством по телевидению, в 1958 году первой в Великобритании сделала звонок по транкинговой связи (автоматическое распределение каналов между абонентами). В 1970-м ввела новую практику общения с подданными, получившую название «королевская прогулка» - королева с супругом проходила по улицам городов и общалась с людьми, именно тогда она стала носить однотонные одежды, которые выделяли ее в толпе. В 1975 году Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Японию, в 1986 году - Китай. А в 1976 году — первым главой государства, который использовал электронную почту, отправив собственное письмо. В 1980 году Елизавета II встретилась с Папой Римским Иоанном Павлом II, совершив первый в истории для британских монархов визит в Ватикан. Елизавета II открывала тоннель под Ла-Маншем. В том же году состоялся ее визит в Россию, первый со времен прадеда Эдуарда VII. Елизавета II посетила Москву, где встречалась с Борисом Ельциным и совершила ряд других визитов, и Петербург, где побывала в Эрмитаже и Петропавловской крепости.



История ее правления, которую называли «новой Елизаветинской эпохой», была не только историей открытий и дипломатии, но и историей мужества. Так, в 1986 году, направляясь в Австралию на своей яхте «Британия» и узнав о начале гражданской войны в бывшей колонии Аден, она приказала войти в йеменские территориальные воды и приняла на борт свыше тысячи эвакуированных.

Дважды королева открывала Олимпийские игры, причем после одних она стала лауреатом кинопремии BAFTA – за камео в ролике с Джеймсом Бондом, которого играл Дэниел Крейг. По сценарию, они прыгали с парашютами из вертолета над ареной Олимпийского стадиона. Елизавету тогда назвали «лучшей девушкой Джеймса Бонда».

В последние годы в связи с возрастом Елизавета II все чаще стала появляться на публике, передавая обязанности принцу Чарльзу и другим членам семьи.

Вскоре после объявления о смерти королевы стало известно, что престол перейдет к принцу Чарльзу — церемония пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне «как только это будет возможно».

