«Да здравствует король!» Сын Елизаветы II Чарльз унаследует британский престол

Королева Великобритании Елизавета II умерла, но долго трон пустовать не будет. Впервые более чем за 70 лет страна получит короля — им официально стал принц Уэльский Чарльз.



Чарльзу в ноябре исполняется 74 года. Своей очереди он ждал больше полувека. Британские СМИ предполагали, что в силу его почтенного возраста он может отречься от престола в пользу своего сына Уильяма.



Букингемский дворец уже назвал Чарльза королем в официальном документе, объявляя о том, что он останется в Балморале до завтра вместе со своей супругой, которая стала королевой-консортом.

