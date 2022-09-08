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    Умерла королева Великобритании Елизавета II

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    «Да здравствует король!» Сын Елизаветы II Чарльз унаследует британский престол

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    Королева Великобритании Елизавета II умерла, но долго трон пустовать не будет. Впервые более чем за 70 лет страна получит короля — им официально стал принц Уэльский Чарльз.

    Чарльзу в ноябре исполняется 74 года. Своей очереди он ждал больше полувека. Британские СМИ предполагали, что в силу его почтенного возраста он может отречься от престола в пользу своего сына Уильяма.

    Букингемский дворец уже назвал Чарльза королем в официальном документе, объявляя о том, что он останется в Балморале до завтра вместе со своей супругой, которая стала королевой-консортом.

    «Принц Чарльз, наследник престола, теперь является королем и будет официально провозглашен в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в ближайшее время», — пишет The Guardian.

    Елизавета II была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. 8 сентября 2022 года стало известно о серьезном ухудшении ее здоровья. Вечером ее величество ушла из жизни. Подробнее о британском монархе читайте в нашем материале.

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