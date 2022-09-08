Алло, как обойти санкции? Ретейлеры открыли предзаказ на новый IPhone 14, цены вас удивят

Российские ретейлеры предлагают покупателям сделать предзаказ на всю линейку новейшего iPhone 14 или оставить свои контактные данные, чтобы узнать о поступлении новинок от Apple. Их все-таки будут поставлять в страну по параллельному импорту, заявил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров. А «Фонтанка» знает, где его можно получить уже завтра.



Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Сомнительные объявления о предзаказах iPhone 14 в конце августа наводнили «Авито». Ушлые пользователи предлагали заплатить за их содействие в получении вожделенного девайса несколько тысяч рублей. Модераторы и юристы площадки решили удалить все эти объявления и запретить создавать новые до презентации, поскольку не было никакой уверенности в том, что их размещают не мошенники.



«Данные объявления касались товаров, которых нет в настоящий момент ни в мире, ни в России, в том числе содержали требование предоплаты за них. Это зона высокого риска. И вопрос безопасности здесь является решающим», — отмечала пресс-служба компании. Сейчас поиск на сайте по-прежнему не выдает ни одного такого объявления.

Первым из крупных ретейлеров 30 августа предварительный заказ официально открыла группа «М.Видео — Эльдорадо». Сеть магазинов запустила продажу виртуальных сертификатов на предзаказ новых iPhone номиналом 50 тыс. рублей с возможностью доплатить разницу при получении.



Сейчас на сайте магазина также есть отдельная страница, посвященная 14-му поколению смартфонов, но без цен. Пользователям также предлагается оставить свои контакты, чтобы получить информацию о старте продаж. С клиентами, купившими сертификаты, будут связываться менеджеры магазинов.

«Мы делаем всё возможное, чтобы наши клиенты получили новинки в максимально короткие сроки с учётом усложнения цепочки поставок в РФ. Оставьте свои контактные данные, чтобы узнать о поступлении новинок, и мы свяжемся с вами в ближайшее время», — говорится на сайтах обеих сетей магазинов.



На следующий день после презентации Apple, где представили устройства нового поколения, предзаказ объявил МТС. Установленные им цены выглядят гуманно и варьируются от 84 990 рублей (iPhone 14 на 128 Гб) до 166 990 рублей (iPhone 14 Pro Max на 1 Тб).

По условиям, в момент получения товара цена не изменится, срок доставки составляет до 120 дней с момента оплаты. Клиент может в любой момент отменить заказ и потребовать возврат денег. Но и компания оставляет за собой такое право, ссылаясь на то, что производитель техники зарегистрирован в «недружественной» стране.



«В связи с этим продавец оставляет за собой право отменить предзаказ в случае изменения условий поставки, нарушения логистических цепочек», — говорится на сайте МТС.

«Заполните форму ниже, и мы пришлем вам оповещение о поступлении новой модели Apple iPhone», — предлагает на странице, посвященной iPhone 14, «Мегафон». На сайтах других сотовых операторов информации о скорой продаже или предзаказе новых моделей нет.

Специализированный магазин re:Store опубликовал фото и описания новых устройств, но без цен или возможности предзаказа. Сайт предлагает пользователю оставить свои контактные данные, чтобы узнать о старте продаж.



Одним из наиболее вероятных каналов поставок по параллельному импорту станет Турция, где анонсированная цена iPhone 14 на 128 Гб памяти составляет 30 999 лир (104 тыс. рублей), а самый дорогой iPhone 14 Pro Max на 1 Тб — 57 199 лир (192 тыс. рублей). Пока телефоны доберутся до российского рынка, они еще подорожают. Так что ориентироваться надо примерно на такие цены.

Для сравнения: в США iPhone 14 на 128 Гб стоит 799 долларов, что по сегодняшнему курсу — около 49 тыс. рублей. В США традиционно самые низкие в мире цены на айфоны, что всегда порождало бизнес по неофициальному вывозу оттуда техники Apple. Так что если вы где-то у перекупщиков увидите цены на новый айфон около 60–70 тысяч — это точно будет именно американская версия. Самая дорогая модель iPhone 14 Pro Max на 1 Тб там обойдется американцам в 1599 долларов (97,8 тыс. рублей). Однако поставки напрямую из США невозможны. Apple в марте объявила о прекращении продажи своих устройств в России.



На сайтах Apple в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане пока вообще нет информации о новых устройствах.

Но самый верный способ получить новый айфон уже завтра — в Финляндии. В самых популярных среди русских туристов магазинах электроники Gigantti продажи стартуют в 15:00 9 сентября. iPhone 14 (128 Гб) будет стоить 1039 евро (62,9 тыс. рублей), iPhone 14 Pro (1 Тб) — 2150 (130 тыс. рублей).

Из-за санкций финская таможня, конечно, запрещает вывозить в Россию смартфоны дороже 750 евро, но ничего не мешает путешественнику выбросить коробку и переставить сим-карту в новый телефон.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

