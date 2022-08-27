Avito будет блокировать предложения по предзаказу iPhone 14 из-за рисков обмана пользователей

«Мы проанализировали объявления об услугах предзаказа на Apple iPhone 14 вместе с командой модерации и юристов и приняли решение о полной блокировке данного контента по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий», — говорится в сообщении.

Сервис Avito принял решение о полной блокировке объявлений о предоставлении услуг предзаказа Apple iPhone 14 из-за высоких рисков обмана пользователей. Об этом 27 августа в своем официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба сервиса.

В компании пояснили, что эти объявления касаются товаров, которых сейчас нет не только в России, но и во всем мире, тогда как сами объявления содержат требование предоплаты за них. «Это высокая зона риска. И вопрос безопасности является решающим», — добавил сервис.

Пользователей компания попросила в случае обнаружения подобных объявлений сообщать о них на почту ft@avito.ru.

Планируется, что новое поколение моделей Apple, в том числе и iPhone 14, презентуют только 7 сентября.