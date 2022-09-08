Мантуров: iPhone 14 в России будет, его привезут по параллельному импорту

У россиян будет возможность приобрести купить новый iPhone 14, заверил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Смартфон планируется поставляться в Россию по параллельному импорту, рассказал чиновник РИА Новости 8 сентября.
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У россиян будет возможность приобрести купить новый iPhone 14, заверил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Смартфон планируется поставляться в Россию по параллельному импорту, рассказал чиновник РИА Новости 8 сентября.
Новость дополняется.
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