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    Мантуров: iPhone 14 в России будет, его привезут по параллельному импорту

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    У россиян будет возможность приобрести купить новый iPhone 14, заверил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Смартфон планируется поставляться в Россию по параллельному импорту, рассказал чиновник РИА Новости 8 сентября.

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