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    iPhone теперь местами без «челки». Apple показала новинки

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    Традиционная презентация Apple, в рамках которой были показаны новые смартфоны, часы и наушники прошла 7 сентября.

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    В ходе презентации были показаны новые iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и Pro Max, а также целая линейка Apple Watch и AirPods.

    В частности, публике рассказали, что iPhone 14 и 14 Plus останутся со старым процессором — A15 Bionic. Процессор поменяли только для более продвинутых pro-версий. Смартфоны будут оборудованы более продвинутой основной камерой: 12 мегапикселей для iPhone 14 и 14 Plus и 48 мегапикселей — для iPhone 14 Pro и Pro Max.

    У iPhone 14 Pro и Pro Max фактически исчезнет «челка». Зато появится функция Dynamic Island. Освободившееся пространство она будет использовать под уведомления.

    Новые iPhone будут доступны в пяти цветах. Pro-версия будет стоить от 1000 долларов США, самые простые iPhone 14 — от 800 долларов.

    Фото: скриншот презентации
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    Среди новинок также новые pro-наушники AirPods Pro 2. Им дали новый процессор H2 и кейс с динамиком для облегчения поиска в сумке. Заряжать новинку можно будет при помощи провода от часов. Цена на AirPods Pro 2 стартует от 250 долларов.

    Фото: скриншот презентации
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    Также Apple показала целую серию новых Apple Watch. У самых приметных изменили дизайн, он стал более угловатым. Экран стал более широким (49 мм), а в качестве дополнительных опций добавили, в частности, сирену на случай опасности.

    Фото: скриншот презентации
    Фото: скриншот презентации

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