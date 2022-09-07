iPhone теперь местами без «челки». Apple показала новинки

Традиционная презентация Apple, в рамках которой были показаны новые смартфоны, часы и наушники прошла 7 сентября.

В ходе презентации были показаны новые iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и Pro Max, а также целая линейка Apple Watch и AirPods.



В частности, публике рассказали, что iPhone 14 и 14 Plus останутся со старым процессором — A15 Bionic. Процессор поменяли только для более продвинутых pro-версий. Смартфоны будут оборудованы более продвинутой основной камерой: 12 мегапикселей для iPhone 14 и 14 Plus и 48 мегапикселей — для iPhone 14 Pro и Pro Max.