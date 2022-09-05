19 октября — правовая дискуссия «Уголовно-правовая защита бизнеса»

Городской портал "Фонтанка.ру" приглашает представителей бизнеса, правоохранительных и надзорных органов, и, конечно, судей и адвокатов, на II ежегодную правовую дискуссию "Уголовно-правовая защита бизнеса".
Вопросы к обсуждению:
- Новое рейдерство: использование уголовных дел для захвата предприятий в 2022 году
- Уголовное дело как способ дотянуться до бенефициара в банкротстве
- Механизмы противодействия незаконному уголовному преследованию бизнеса
- Новые уголовно-правовые риски бизнеса
- Бизнес-экстрадиция и бизнес-эмиграция в современных политических условиях
Модератор: Павел Горошков, журналист.
Правовая дискуссия «Уголовно-правовая защита бизнеса» состоится 19 октября 2022 года в 12:00 в смешанном формате — в конференц-зале №223 БЦ «Лениздат» и в ZOOM.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия:
Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru