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    Правовые дискуссии

    19 октября — правовая дискуссия «Уголовно-правовая защита бизнеса»

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    Городской портал "Фонтанка.ру" приглашает представителей бизнеса, правоохранительных и надзорных органов, и, конечно, судей и адвокатов, на II ежегодную правовую дискуссию "Уголовно-правовая защита бизнеса".

    Вопросы к обсуждению:

    • Новое рейдерство: использование уголовных дел для захвата предприятий в 2022 году
    • Уголовное дело как способ дотянуться до бенефициара в банкротстве
    • Механизмы противодействия незаконному уголовному преследованию бизнеса
    • Новые уголовно-правовые риски бизнеса
    • Бизнес-экстрадиция и бизнес-эмиграция в современных политических условиях

    Модератор: Павел Горошков, журналист.

    Правовая дискуссия «Уголовно-правовая защита бизнеса» состоится 19 октября 2022 года в 12:00 в смешанном формате — в конференц-зале №223 БЦ «Лениздат» и в ZOOM.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия:

    Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru

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