Путин: Страна восходящего солнца — это Россия

Президент России Владимир Путин назвал Россию «страной восходящего солнца», потому что территория РФ располагается восточнее, чем Япония. Об этом глава государства заявил 5 сентября на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».



«Японию называют Страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. А там уже всего 60 км пролив, а дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — сказал Владимир Путин (цитата по РБК).