    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    771мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Книжный детективПрогулять «Разговор о важном»?Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин: Страна восходящего солнца — это Россия

    6188
    86 комментариев

    Президент России Владимир Путин назвал Россию «страной восходящего солнца», потому что территория РФ располагается восточнее, чем Япония. Об этом глава государства заявил 5 сентября на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

    «Японию называют Страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — Чукотка. А там уже всего 60 км пролив, а дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — сказал Владимир Путин (цитата по РБК).

    Ранее президент Путин рассказал, что в мире стало больше тигров — на 40%.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ26
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 86

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    86
    close