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    «Число этих исключительной красоты хищников выросло». Путин рассказал, что в мире стало больше тигров

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    Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке рассказал, что в мире число тигров выросло на 40%. Об этом 5 сентября сообщает «Интерфакс».

    «В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%», — сказал глава государства в видеообращении.

    Путин напомнил, что первый тигриный саммит с участием представителей государств ареала тигра прошел 12 лет назад в Петербурге. Президент России отметил, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты.

    «Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров, сейчас их вместе с котятами порядка 750», — сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что российский опыт востребован в программе в Казахстане, где занялись возвращением тигра в Центральную Азию.

    «Российские специалисты разделяют уверенность коллег, что первые тигры могут там появиться уже в 2025 году», — добавил Путин.

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