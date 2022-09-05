«Число этих исключительной красоты хищников выросло». Путин рассказал, что в мире стало больше тигров

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке рассказал, что в мире число тигров выросло на 40%. Об этом 5 сентября сообщает «Интерфакс».
«В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%», — сказал глава государства в видеообращении.
Путин напомнил, что первый тигриный саммит с участием представителей государств ареала тигра прошел 12 лет назад в Петербурге. Президент России отметил, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты.
«Нам в России тоже есть чем гордиться. 12 лет в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров, сейчас их вместе с котятами порядка 750», — сообщил Путин.
Глава государства отметил, что российский опыт востребован в программе в Казахстане, где занялись возвращением тигра в Центральную Азию.
«Российские специалисты разделяют уверенность коллег, что первые тигры могут там появиться уже в 2025 году», — добавил Путин.