«Число этих исключительной красоты хищников выросло». Путин рассказал, что в мире стало больше тигров

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке рассказал, что в мире число тигров выросло на 40%. Об этом 5 сентября сообщает «Интерфакс».

«В мире с 2010 года общее число этих исключительной красоты хищников выросло на 40%», — сказал глава государства в видеообращении.



Путин напомнил, что первый тигриный саммит с участием представителей государств ареала тигра прошел 12 лет назад в Петербурге. Президент России отметил, что многие поставленные тогда совместные цели достигнуты.

