Зима близко. В лесу под Петербургом нашли замёрзшую женщину

В Ленинградской области начали появляться пострадавшие от переохлаждения. Замёрзшую женщину вынесли из леса на носилках. Автомобилисты уже замечают лёд на стёклах по утрам.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба, утром 4 сентября в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступила информация, что в лесном массиве около посёлка Дубровка обнаружена женщина с признаками переохлаждения, требуется эвакуация. Спасатели уложили пострадавшую на носилки и передали сотрудникам скорой помощи.

