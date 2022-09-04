Зима близко. В лесу под Петербургом нашли замёрзшую женщину

В Ленинградской области начали появляться пострадавшие от переохлаждения. Замёрзшую женщину вынесли из леса на носилках. Автомобилисты уже замечают лёд на стёклах по утрам.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба, утром 4 сентября в поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга поступила информация, что в лесном массиве около посёлка Дубровка обнаружена женщина с признаками переохлаждения, требуется эвакуация. Спасатели уложили пострадавшую на носилки и передали сотрудникам скорой помощи.
Заморозки в Ленобласти уже начались. Синоптики вчера предупреждали о них, даже в Петербурге в ночь на воскресенье местами было всего плюс 1–3 градуса. «Утром рано завел машину, а лобовое во льду, были заморозки», — рассказывает подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
В ближайшие дни, напомним, в городе и области сохранится холодная погода. А вот к следующим выходным может прийти бабье лето.