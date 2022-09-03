В Ленинградской области ожидаются заморозки

Ниже нуля температура в Ленобласти может опуститься уже завтра, 4 сентября.



Как предупреждает областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днём в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Температура воздуха ночью опустится до 2–7 градусов. Местами при прояснении возможны заморозки до минус 1 градуса. Днём воздух прогреется до 8–13.

