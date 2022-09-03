    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощание с Горбачевым

    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Ленинградской области ожидаются заморозки

    4798
    3 комментария

    Ниже нуля температура в Ленобласти может опуститься уже завтра, 4 сентября.

    Как предупреждает областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днём в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

    Температура воздуха ночью опустится до 2–7 градусов. Местами при прояснении возможны заморозки до минус 1 градуса. Днём воздух прогреется до 8–13.

    До этого синоптики обещали заморозки в Псковской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close