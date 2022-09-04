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    «Температура на 5–6 градусов ниже положенной по климату». По ночам в Петербурге холодает местами до +1

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    Погода в Петербурге стабильна. В воскресенье снова холодно и возможен дождь.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 4 сентября в городе местами ожидаются кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 6–8 градусов, местами в пригородах до плюс 1–3. Днём она вырастет до 11–13 градусов. Атмосферное давление выше нормы и будет повышаться.

    «Воскресенье с Северной столице продолжит череду холодных осенних дней с небольшими и кратковременными дождями и с температурой на 5–6 градусов ниже положенной по климату. А причиной этого останется всё тот же циклон, медленно кружащий над северо-востоком Европейской России», — объясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник погода существенно не изменится, а вот вторник может стать днём без осадков.

    Фото: Дорожный инспектор

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