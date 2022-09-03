Трава в инее по утрам уже хрустит под ногами, рассказывают грибники из Петербурга

Заморозки в Ленобласти уже начались, а грибов до сих пор мало, утверждают любители тихой охоты.



«Лес вдоль «бетонки» под Гатчиной опустел. Заходили в лес около 07:00, трава в инее хрустела под ногами», — рассказывает подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» про свою субботнюю прогулку. Синоптики, напомним, обещали первые заморозки в области 4 сентября.

