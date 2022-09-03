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    Трава в инее по утрам уже хрустит под ногами, рассказывают грибники из Петербурга

    2010
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    Заморозки в Ленобласти уже начались, а грибов до сих пор мало, утверждают любители тихой охоты.

    «Лес вдоль «бетонки» под Гатчиной опустел. Заходили в лес около 07:00, трава в инее хрустела под ногами», — рассказывает подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» про свою субботнюю прогулку. Синоптики, напомним, обещали первые заморозки в области 4 сентября.

    Многим едва удаётся прикрыть грибами донышко корзины.

    Другие более успешны.

    Из грибов в лесу больше всего лисичек. Зато много ягод.

    После дождей любители тихой охоты надеялись на новый урожай, но пока самая большая новость — подводные грибы.

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